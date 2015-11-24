АirBaltic: Пострадавшие пассажиры, вероятно, не сидели в креслах

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Пострадавшие пассажиры самолета авиакомпании AirBaltic, попавшего во вторник в зону турбулентности на подлете к аэропорту Берлина, по предварительным данным, не сидели в этот момент в своих креслах.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил журналистам во вторник вице-президент латвийского перевозчика Янис Ванагс.

"Погодные условия были очень хорошими, самолет даже не влетал в облако в тот момент. Дополнительного сигнала пристегнуть ремни не было, хотя мы напоминаем об этом перед каждым полетом. По всем признакам, агрессивной турбулентности не было. По предварительным данным, пострадавшие пассажиры не находились на своих местах", - сказал Ванагс.

Как ранее сообщалось, попав в зону турбулентности, экипаж продолжил полет и обратился к ответственным службам берлинского аэропорта с просьбой обеспечить медицинскую помощь. Среди пассажиров оказался врач, который незамедлительно оказал помощь пострадавшим.

Один из пассажиров госпитализирован с подозрением на перелом ноги, второй от госпитализации отказался.

Во вторник самолет Boeing 737-300 авиакомпании AirBaltic, следовавший рейсом BT211 Рига-Берлин, перед посадкой в аэропорту Тегель столицы Германии попал в зону турбулентности. Травмы получили два пассажира и стюард.