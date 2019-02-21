Air France отменила рейсы в Венесуэлу из-за соображений безопасности

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Французская авиакомпания AirFrance приняла решение отменить ближайшие рейсы в Венесуэлу и из нее до 26 февраля, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

В коммюнике компании отмечается, что это касается рейсов 23, 24 и 25 февраля, в период, когда ожидается начало анонсированной оппозицией доставки в страну гуманитарной помощи. Правительство Николаса Мадуро в свою очередь выступает категорически против поставок этой помощи.

Представитель AirFrance пояснил, что эти рейсы отменены по соображениям безопасности. Пассажирам предлагается возможность перенести даты полета без каких-либо штрафных санкций.