Афганские боевики напали на таджикских рабочих

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Таджикистан ведет переговоры с соседним Афганистаном по освобождению из плена двух дорожных строителей, взятых в заложники в пятницу вечером афганскими контрабандистами в приграничном Шуробадском районе Хатлонской области, на юге страны, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

В пограничном ведомстве Таджикистана подтвердили, что в регион для выяснения обстоятельств инцидента выехал командующий пограничными войсками генерал-лейтенант Раджабали Рахмонали.

В пятницу один из участков строящейся автодороги Шуробад-Шохон подвергся вооруженному нападению афганских боевиков, предположительно из малоизвестной группировки "Наджиба".

По неофициальным данным в результате нападения ранение получил один из строителей. Однако пограничная служба Таджикистана пока отказывается комментировать детали инцидента.

Ранее таджикские власти сообщали, что на таджикско-афганской границе сложилась тревожная ситуация. Сообщалось о скоплении там сотен вооруженных людей, воюющих с афганской армией и намеревающихся пересечь таджикскую границу.

Известно, что среди этих групп немало этнических таджиков, выехавших в Сирию и Афганистан.