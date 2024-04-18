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Аэропорт Дубая вернется к полноценной работе в течение 24 часов

Аэропорт Дубая вернется к полноценной работе в течение 24 часов Международный аэропорт Дубая, пострадавший от рекордных для ОАЭ проливных дождей, вернется к полноценной работе в течение 24 часов.
Другие страны
18 апреля 2024 г. 17:29
Аэропорт Дубая вернется к полноценной работе в течение 24 часов

Международный аэропорт Дубая, пострадавший от рекордных для ОАЭ проливных дождей, вернется к полноценной работе в течение 24 часов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом эмиратскому агентству WAM сообщил главный операционный директор аэропорта Маджед аль-Джокер.

По его словам, после возобновления работы терминалов 1 и 3 движение в аэропорту "стало более упорядоченным". Благодаря этому большинство авиакомпаний перестали отменять рейсы и смогли частично восстановить штатное расписание полетов, отметил директор.

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Версия на английском языке Dubai airport to return to normalcy within 24 hours

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