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    32 моряка пропали без вести в результате столкновения двух судов в акватории Восточно-Китайского моря

    Инцидент произошел ночью

    Баку. 7 января. REPORT.AZ/ 32 моряка, включая 30 иранцев и двух бенгальцев, пропали без вести в результате столкновения двух судов, которое произошло в субботу вечером в акватории Восточно-Китайского моря.

    Как передает Report со ссылкой на «Синьхуа», об этом сообщили в Министерстве транспорта КНР.

    Инцидент произошел ночью. Более 20 моряков находятся в безопасности. К месту происшествия направлены спасательные катера, причины столкновения выясняются.

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