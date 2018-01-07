32 моряка пропали без вести в результате столкновения двух судов в акватории Восточно-Китайского моря

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ 32 моряка, включая 30 иранцев и двух бенгальцев, пропали без вести в результате столкновения двух судов, которое произошло в субботу вечером в акватории Восточно-Китайского моря.

Как передает Report со ссылкой на «Синьхуа», об этом сообщили в Министерстве транспорта КНР.

Инцидент произошел ночью. Более 20 моряков находятся в безопасности. К месту происшествия направлены спасательные катера, причины столкновения выясняются.