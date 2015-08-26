​14-летняя смертница подорвала автобусную станцию в Нигерии

Баку. 26 Августа. REPORT.AZ/ Подросток-смертница подорвала автобусную станцию в городе Даматуру, столице нигерийского штата Йобе. В результате теракта погибли пять человек,

Как передает Report, об этом сообщил пресс-секретарь правительства.

Представитель правительства штата Йобе Абдуллахи Бего в интервью агентству Синьхуа также сообщил о 25 раненых.

По словам очевидцев, смертнице было не более 14 лет. Сперва подросток пыталась попасть на автобусную станцию через центральный вход, но ее не пустила охрана. Поэтому девочка выбрала своей целью выезжающий из ворот Volkswagen Golf.

«Как только автомобиль приблизился к воротам, девушка подбежала к нему и привела в действие взрывное устройство», — утверждает один из свидетелей.

Отмечается, что пока никто не взял на себя ответственность за нападение.