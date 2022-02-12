В Украине прошло мероприятие, посвященное творчеству Низами Гянджеви

В Днепре (Украина) прошли презентации и выставка, посвященные творчеству великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви.

В Днепре (Украина) прошли презентация и выставка, посвященные творчеству великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, мероприятие было организовано совместно ТЮРКСОЙ (Международная организация тюркской культуры), посольством Азербайджана в Украине и Конгрессом азербайджанцев в Днепропетровске в Украинско-азербайджанском культурном центре при Национальном техническом университете.

Презентация состояла из художественного альбома Низами Гянджеви, подготовленного ТЮРКСОЙ, и краткого перевода гениального произведения "Хамсе" на украинский язык, подготовленного Посольством Азербайджана в Украине.

В мероприятии приняли участие генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов, посол Азербайджана в Украине Эльмира Ахундова, председатель Конгресса Наджаф Ахмедов, ректор университета Александр Азюковский, представители диаспоры и научного сообщества.

Победителей конкурса эссе о творчестве Низами Гянджеви наградил председатель Конгресса азербайджанцев Днепропетровской области Наджаф Ахмедов.

Мероприятие продолжилось художественной частью.