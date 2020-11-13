Компенсирован ущерб, нанесенный армянами азербайджанцам в Калифорнии

Азербайджанское государство будет и в будущем предпринимать шаги по охране прав проживающих за границей соотечественников, и продолжит их поддерживать при любых провокациях

Всегда ощущается внимание и забота президента Азербайджана Ильхама Алиева о проживающих за рубежом азербайджанцах и именно в результате этого проживающим в США соотечественникам был компенсирован урон, нанесенный армянскими националистами во время мирной акции.

Об этом Report сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

"Армяне нанесли телесные повреждения нашим соотечественникам, которые протестовали в городе Лос-Анджелес штата Калифорния США против провокации Армении в Товузском районе Азербайджана, привели в негодность принадлежащие им легковые автомобили и различные личные предметы, серьезный урон был нанесен их квартирам.

Материальный урон в размере 16 тыс. долларов США, нанесенный нашим соотечественникам во время акции, был оплачен Госкомитетом по работе с диаспорой.

Азербайджанское государство будет и в будущем предпринимать шаги по охране прав проживающих за границей соотечественников, и продолжит их поддерживать при любых провокациях", - сообщили в Госкомитете.