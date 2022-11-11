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Азербайджанская община осудила проармянский законопроект Сената Франции

Азербайджанская община осудила проармянский законопроект Сената Франции Проживающая во Франции азербайджанская община резко осудила проект резолюции против Азербайджана, представленный 6 членами Сената.
Диаспора
11 ноября 2022 г. 18:45
Азербайджанская община осудила проармянский законопроект Сената Франции

Проживающая во Франции азербайджанская община резко осудила проект резолюции против Азербайджана, представленный 6 членами Сената.

Об этом Report сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

В обращении азербайджанской общины к Сенату и общественности Франции говорится, что проживающие во Франции азербайджанцы решительно отвергают этот проект резолюции.

В обращении отмечено, что необоснованные обвинения в адрес исторической родины азербайджанская община Франции воспринимает как обвинение в свой адрес: "Проект резолюции является полностью предвзятым и односторонним взглядом на ситуацию в регионе Южного Кавказа. В проекте резолюции вообще не учтена противоположная сторона – миллионы азербайджанцев, их жертвы, чувство боли, печали и потери близких. В этом проекте нам отведена только роль агрессора. Такое предвзятое отношение, предпочтение одной нации и дискриминация другой - это проявление национальной нетерпимости, расизма!"

Напомним, что 3 октября 2022 года в Сенат Франции был вынесен проект резолюции против Азербайджана. Проект резолюции, подготовленный 6 членами Сената, содержит призыв французских властей и других стран Европейского союза "ввести эмбарго на нефть и газ, импортируемый из Азербайджана".

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