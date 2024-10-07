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Ялчин Рафиев выступил на заседании комиссии SBM

Ялчин Рафиев выступил на заседании комиссии SBM Главный переговорщик СОР29 Ялчин Рафиев выступил на 14-м заседании Надзорного органа по статье 6.4 (SBM), прошедшем в Баку.
COP29
7 октября 2024 г. 16:54
Ялчин Рафиев выступил на заседании комиссии SBM

Главный переговорщик СОР29 Ялчин Рафиев выступил на 14-м заседании Надзорного органа по статье 6.4 (SBM), прошедшем в Баку.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице СОР29 в социальной сети "Х".

"Главный переговорщик Ялчин Рафиев выразил уверенность председательства СОР в том, что SBM сделает все возможное для доработки оставшихся инструментов и руководящих указаний, чтобы представить их для одобрения сторон, что послужит полному внедрению механизмов Статьи 6 на предстоящем СОР29", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке ФотоYalçın Rəfiyev SBM komissiyasının iclasında çıxış edib
Версия на английском языке ФотоCOP29 lead negotiator speaks at session of SBM's commission

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