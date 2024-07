Ялчин Рафиев обсудил с гендиректором МАГАТЭ подготовку к СОР29

Главный переговорщик СОР29 Ялчин Рафиев встретился с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице СОР29 в социальной сети "Х".

"Главный переговорщик СОР29 Ялчин Рафиев встретился с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Вене 8 июля. Были обсуждены приоритеты Азербайджана на СОР29 и подготовка к предстоящему мероприятию. Также были рассмотрены возможности сотрудничества между МАГАТЭ и Азербайджаном, как принимающей стороной на СОР29", - говорится в сообщении.