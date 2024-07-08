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Ялчин Рафиев обсудил с гендиректором МАГАТЭ подготовку к СОР29

Ялчин Рафиев обсудил с гендиректором МАГАТЭ подготовку к СОР29 Главный переговорщик СОР29 Ялчин Рафиев встретился с директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
COP29
8 июля 2024 г. 14:29
Ялчин Рафиев обсудил с гендиректором МАГАТЭ подготовку к СОР29

Главный переговорщик СОР29 Ялчин Рафиев встретился с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице СОР29 в социальной сети "Х".

"Главный переговорщик СОР29 Ялчин Рафиев встретился с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Вене 8 июля. Были обсуждены приоритеты Азербайджана на СОР29 и подготовка к предстоящему мероприятию. Также были рассмотрены возможности сотрудничества между МАГАТЭ и Азербайджаном, как принимающей стороной на СОР29", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке COP29 lead negotiator meets with IAEA director general
Версия на азербайджанском языке Yalçın Rəfiyev Rafael Qrossi ilə görüşüb

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