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Ялчин Рафиев обсудил с Лидой Фиттс приоритеты СОР29

Ялчин Рафиев обсудил с Лидой Фиттс приоритеты СОР29 Главный переговорщик COP29 Ялчин Рафиев обсудил с исполняющей обязанности заместителя помощника секретаря Казначейства США Лидой Фиттс вопросы климатического финансирования.
COP29
28 сентября 2024 г. 09:03
Ялчин Рафиев обсудил с Лидой Фиттс приоритеты СОР29

Главный переговорщик COP29, заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев обсудил с исполняющей обязанности заместителя помощника секретаря Казначейства США Лидой Фиттс вопросы климатического финансирования.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице СОР29 в социальной сети "Х".

"Проведена продуктивная встреча между Ялчином Рафиевым и Лидой Фиттс. Основное внимание уделено продвижению климатического финансирования, прозрачности и достижению консенсуса в преддверии СОР29, который пройдет в Баку. Достигнут положительный импульс расширению сотрудничества и достижению амбициозных целей", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Yalçın Rəfiyev Lida Fitts ilə COP29 prioritetlərini müzakirə edib
Версия на английском языке COP29 Chief Negotiator mulls COP29 priorities with US Treasury official

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