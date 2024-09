Ялчин Рафиев обсудил с Лидой Фиттс приоритеты СОР29

Главный переговорщик COP29, заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев обсудил с исполняющей обязанности заместителя помощника секретаря Казначейства США Лидой Фиттс вопросы климатического финансирования.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице СОР29 в социальной сети "Х".

"Проведена продуктивная встреча между Ялчином Рафиевым и Лидой Фиттс. Основное внимание уделено продвижению климатического финансирования, прозрачности и достижению консенсуса в преддверии СОР29, который пройдет в Баку. Достигнут положительный импульс расширению сотрудничества и достижению амбициозных целей", - говорится в сообщении.