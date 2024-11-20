Участники экоакции на COP29 призывают развитые страны увеличить объем климатического финансирования

На климатической конференции COP29 в Баку 20 ноября состоялась очередная экоакция, участники который выступили с призывом к развитым странам увеличить объем климатического финансирования.
Как передает Report, участники акции подчеркнули необходимость поддержки уязвимых стран в борьбе с последствиями изменения климата, акцентируя внимание на важности справедливого распределения ресурсов для защиты наиболее пострадавших регионов.
Экоактивисты выступили с лозунгами: “We need trillions, not billions” ("Нам нужны триллионы, а не миллиарды") и “Pay up or shut up” ("Платите или уходите").
Один из организаторов акции заявил, что вопросы финансирования должны быть решены именно здесь, на COP29 в Баку.
Report представляет кадры с экоакции:
ФОТО: Вугар Ханларов