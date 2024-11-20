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Участники экоакции на COP29 призывают развитые страны увеличить объем климатического финансирования

Участники экоакции на COP29 призывают развитые страны увеличить объем климатического финансирования На климатической конференции COP29 в Баку 20 ноября состоялась очередная экоакция, участники который выступили с призывом к развитым странам увеличить объем климатического финансирования.
COP29
20 ноября 2024 г. 10:04
Участники экоакции на COP29 призывают развитые страны увеличить объем климатического финансирования

На климатической конференции COP29 в Баку 20 ноября состоялась очередная экоакция, участники который выступили с призывом к развитым странам увеличить объем климатического финансирования.

Как передает Report, участники акции подчеркнули необходимость поддержки уязвимых стран в борьбе с последствиями изменения климата, акцентируя внимание на важности справедливого распределения ресурсов для защиты наиболее пострадавших регионов.

Экоактивисты выступили с лозунгами: “We need trillions, not billions” ("Нам нужны триллионы, а не миллиарды") и “Pay up or shut up” ("Платите или уходите").

Один из организаторов акции заявил, что вопросы финансирования должны быть решены именно здесь, на COP29 в Баку.

Report представляет кадры с экоакции:

ФОТО: Вугар Ханларов

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Версия на английском языке ФотоCOP29 rally participants urge developed countries to increase climate finance

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