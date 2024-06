Тройка СОР обсудила NDC в Бонне

Тройка СОР из Азербайджана, ОАЭ и Бразилии провели дискуссии по поддержке определяемых на национальном уровне вкладов (NDC).

Как передает Report, об говорится на официальной странице СОР29 в социальной сети "Х".

"Тройка председателей COP в составе Азербайджана, ОАЭ и Бразилии, а также РКИК ООН, ПРООН и КПП ООН, собрала заинтересованные стороны для обсуждения поддержки следующих NDC. Главный переговорщик Ялчин Рафиев подчеркнул приверженность COP29 глобальному сотрудничеству и продвижению NDC, согласованных с "целью в 1,5°C", - говорится в сообщении.