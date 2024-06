Председательство СОР29 провело переговоры с FAO

Председательство СОР29 провело переговоры с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (FAO).

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице СОР29 в социальной сети "Х".

"Председательство COP29 и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) провели совместную сессию на Боннской климатической конференции ООН, посвященную теме сотрудничества между фермерами и сельскими общинами в области борьбы с изменением климата в преддверии COP29 в Баку", - говорится в сообщении.