Мухтар Бабаев: Председательство COP29 выражает солидарность с организаторами COP30

Мухтар Бабаев: Председательство COP29 выражает солидарность с организаторами COP30

Председательство COP29 выражает свою готовность содействовать успешному проведению COP30 в Бразилии, чтобы мероприятие стало результативным и полезным для всех.

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Председательство COP29 выражает свою готовность содействовать успешному проведению COP30 в Бразилии. Как сообщает Report, данные слова президента COP29 Мухтара Бабаева приводятся в публикации председательства в соцсети "Х". "Мы приветствуем назначение президентом 30-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP30) заместителя министра иностранных дел Бразилии Андре Корреа ду Лагу и национального секретаря по вопросам изменения климата Аны Тони генеральным директором COP30. Действуя в духе солидарности, председательство COP29 окажет поддержку в обеспечении успеха COP30", - говорится в публикации. COP29 President Mukhtar Babayev welcomes the appointment of Ambassador André Aranha Corrêa do Lago’sas COP30 President and Ana Toni as COP30 CEO. In the spirit of solidarity, the COP29 Presidency extends its support to make COP30 a success for all. #COP29 #COP29Presidency … pic.twitter.com/8saqqGZqmI — COP29 Azerbaijan (@COP29_AZ) January 22, 2025 Подпишитесь на наш Telegram канал