Мухтар Бабаев: Председательство COP29 выражает солидарность с организаторами COP30

Председательство COP29 выражает свою готовность содействовать успешному проведению COP30 в Бразилии.

Как сообщает Report, данные слова президента COP29 Мухтара Бабаева приводятся в публикации председательства в соцсети "Х".

"Мы приветствуем назначение президентом 30-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP30) заместителя министра иностранных дел Бразилии Андре Корреа ду Лагу и национального секретаря по вопросам изменения климата Аны Тони генеральным директором COP30. Действуя в духе солидарности, председательство COP29 окажет поддержку в обеспечении успеха COP30", - говорится в публикации.