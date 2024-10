Мухтар Бабаев обсудил с IFC инновационные финансовые решения в борьбе с изменением климата

Президент COP29 Мухтар Бабаев обсудил с директором Международной финансовой корпорации (IFC) Махтаром Диопом инновационные финансовые решения в борьбе с изменением климата.

Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на официальной странице COP29 в соцсети "Х".

"Учитывая продолжающуюся подготовку к COP29, диалог был сосредоточен на усилении поддержки развивающихся стран и мобилизации инвестиций частного сектора для достижения целей устойчивого развития", - говорится в публикации.