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Президент СОР29 и исполнительный секретарь РКИК ООН обсудили стратегии в борьбе с изменением климата

Президент СОР29 и исполнительный секретарь РКИК ООН обсудили стратегии в борьбе с изменением климата Президент СОР29 Мухтар Бабаев провел встречу с Исполнительным секретарем РКИК ООН Саймоном Стилом.
COP29
6 июня 2024 г. 12:57
Президент СОР29 и исполнительный секретарь РКИК ООН обсудили стратегии в борьбе с изменением климата

Президент СОР29 Мухтар Бабаев провел встречу с исполнительным секретарем Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН) Саймоном Стилом.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице СОР29 в социальной сети "Х".

"Сегодня президент COP29 Мухтар Бабаев провел продуктивную встречу с исполнительным секретарем РКИК ООН Саймоном Стилом в рамках Боннской климатической конференции. Они обсудили стратегии по активизации глобальных действий в области климата и сотрудничества в преддверии COP29, который пройдет в Баку", - говорится в сообщении.

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP 29) пройдет в Баку в ноябре этого года. Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря 2023 года. В рамках мероприятия столица Азербайджана примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

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