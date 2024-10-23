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Мухтар Бабаев обсудил подготовку к СОР29 с представителями Содружества Наций

Мухтар Бабаев обсудил подготовку к СОР29 с представителями Содружества Наций Президент СОР29 Мухтар Бабаев принял участие в конференции Содружества Наций посредством видеосвязи.
COP29
23 октября 2024 г. 13:45
Мухтар Бабаев обсудил подготовку к СОР29 с представителями Содружества Наций

Президент СОР29 Мухтар Бабаев принял посредством видеосвязи участие в конференции Содружества Наций, на ней обсуждались климатические проблемы, с которыми сталкиваются малые островные развивающиеся страны.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице СОР29 в социальной сети "Х".

"Председательство COP29 работает вместе с Содружеством над тем, чтобы малые островные развивающиеся государства (SIDS) были в центре обсуждения климатических вопросов. Выступая на заседании глав правительств стран Содружества, президент COP29 Мухтар Бабаев подтвердил заинтересованность Азербайджана в участии SIDS на СОР29. Эти инициативы отражают приверженность председательства COP29 тому, чтобы голоса тех стран, которые больше всего страдают от изменения климата, были услышаны", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Muxtar Babayev Millətlər Birliyinin nümayəndələri ilə COP29-a hazırlığı müzakirə edib
Версия на английском языке Mukhtar Babayev discusses preparations for COP29 with Commonwealth representatives

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