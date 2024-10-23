Мухтар Бабаев обсудил подготовку к СОР29 с представителями Содружества Наций

Президент СОР29 Мухтар Бабаев принял посредством видеосвязи участие в конференции Содружества Наций, на ней обсуждались климатические проблемы, с которыми сталкиваются малые островные развивающиеся страны.
Как передает Report, об этом говорится на официальной странице СОР29 в социальной сети "Х".
"Председательство COP29 работает вместе с Содружеством над тем, чтобы малые островные развивающиеся государства (SIDS) были в центре обсуждения климатических вопросов. Выступая на заседании глав правительств стран Содружества, президент COP29 Мухтар Бабаев подтвердил заинтересованность Азербайджана в участии SIDS на СОР29. Эти инициативы отражают приверженность председательства COP29 тому, чтобы голоса тех стран, которые больше всего страдают от изменения климата, были услышаны", - говорится в сообщении.
The COP29 Presidency has worked alongside @commonwealthsec to put Small Island Developing States at the heart of the climate conversation. Addressing the Commonwealth Heads of Government Meeting, the COP29 President-Designate, reiterated the Government of Azerbaijan’s concrete… pic.twitter.com/7MeS7FmdgF