Мухтар Бабаев обсудил подготовку к СОР29 с представителями Содружества Наций

Президент СОР29 Мухтар Бабаев принял посредством видеосвязи участие в конференции Содружества Наций, на ней обсуждались климатические проблемы, с которыми сталкиваются малые островные развивающиеся страны.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице СОР29 в социальной сети "Х".

"Председательство COP29 работает вместе с Содружеством над тем, чтобы малые островные развивающиеся государства (SIDS) были в центре обсуждения климатических вопросов. Выступая на заседании глав правительств стран Содружества, президент COP29 Мухтар Бабаев подтвердил заинтересованность Азербайджана в участии SIDS на СОР29. Эти инициативы отражают приверженность председательства COP29 тому, чтобы голоса тех стран, которые больше всего страдают от изменения климата, были услышаны", - говорится в сообщении.