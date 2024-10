МИД Великобритании: Увидимся в Баку на COP29

На COP29 в Баку стороны будут добиваться амбициозной финансовой цели для борьбы с изменением климата и помощи тем, кто наиболее страдает от климатического кризиса.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации в соцсети X Министерства иностранных дел и по делам содружества и развития Великобритании.

"Международное климатическое финансирование работает. Но предстоит сделать еще больше для оказания необходимой помощи развивающимся странам, находящимся на переднем крае климатического кризиса. Увидимся в Баку", - говорится в публикации.