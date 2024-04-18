Коалицию министров финансов за климатические действия призвали к сотрудничеству с COP29

Членов коалиции министров финансов за климатические действия призвали к сотрудничеству в реализации успешной 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Членов коалиции министров финансов за климатические действия призвали к сотрудничеству в целях реализации успешной 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как сообщает Report со ссылкой на министерство финансов, об этом сказал министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент COP29 Мухтар Бабаев на проходящем в Вашингтоне 11-м заседании коалиции министров финансов.

Выступая на заседании, М.Бабаев поблагодарил коалицию за активное участие в реализации климатических целей.

Сопредседатели коалиции – министерство финансов Нидерландов и Индонезии направили письмо-приглашение о присоединении Азербайджана к коалиции. Азербайджан, как принимающая COP29 страна, намерен активно сотрудничать с коалицией.