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Коалицию министров финансов за климатические действия призвали к сотрудничеству с COP29

Коалицию министров финансов за климатические действия призвали к сотрудничеству с COP29 Членов коалиции министров финансов за климатические действия призвали к сотрудничеству в реализации успешной 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).
COP29
18 апреля 2024 г. 12:05
Коалицию министров финансов за климатические действия призвали к сотрудничеству с COP29

Членов коалиции министров финансов за климатические действия призвали к сотрудничеству в целях реализации успешной 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как сообщает Report со ссылкой на министерство финансов, об этом сказал министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент COP29 Мухтар Бабаев на проходящем в Вашингтоне 11-м заседании коалиции министров финансов.

Выступая на заседании, М.Бабаев поблагодарил коалицию за активное участие в реализации климатических целей.

Сопредседатели коалиции – министерство финансов Нидерландов и Индонезии направили письмо-приглашение о присоединении Азербайджана к коалиции. Азербайджан, как принимающая COP29 страна, намерен активно сотрудничать с коалицией.

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Версия на английском языке ФотоCoalition of Finance Ministers for Climate Action called for cooperation on COP29
Версия на азербайджанском языке Фотоİqlim Fəaliyyəti üzrə Maliyyə Nazirləri Koalisiyası COP29-la bağlı əməkdaşlığa çağırılıb

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