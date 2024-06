Исполнительный директор UNEP: COP29 имеет большие цели в области климатических мер

29-ая сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) имеет большие цели в области климатической деятельности.

Как передает Report, об этом заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН), исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде (UNEP) Ингер Андерсен написала в социальной сети "Х".

"Новые финансовые цели. Наращивание импульса для новых амбициозных определяемых на национальном уровне вкладов (NDC), действия по метану, прозрачность и многое другое. У COP29 большие цели в области климатических мер. Была рада встретиться с министром Мухтаром Бабаевым, президентом COP29, чтобы обсудить детали [сотрудничества]", - говорится в публикации.

Андерсен подчеркнула, что UNEP будет сотрудничать с командой COP29, чтобы поддержать успех Конференции сторон.