IRENA представит официальный отчет в рамках Pre-COP в Баку

Международное агентство по возобновляемым источникам энергии (IRENA) планирует на Pre-COP29 в Баку опубликовать отчет о ходе работы по развитию возобновляемых источников энергии и повышению энергоэффективности.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице агентства в социальной сети "Х".

"В качестве хранителя, которому поручено отслеживать прогресс в достижении энергетических целей Консенсуса ОАЭ, IRENA и ее партнеры на Pre-COP29 в Баку, который пройдет на следующей неделе, представят официальный отчет о прогрессе по увеличению в 3 раза объема производства электроэнергии за счет возобновляемых источников энергии и повышения энергоэффективности", - говорится в сообщении.