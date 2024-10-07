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IRENA представит официальный отчет в рамках Pre-COP в Баку

IRENA представит официальный отчет в рамках Pre-COP в Баку Международное агентство по возобновляемым источникам энергии (IRENA) готовится опубликовать отчет о ходе работы по утроению возобновляемых источников энергии и удвоению энергоэффективности на Pre-COP29 в Баку.
COP29
7 октября 2024 г. 13:53
IRENA представит официальный отчет в рамках Pre-COP в Баку

Международное агентство по возобновляемым источникам энергии (IRENA) планирует на Pre-COP29 в Баку опубликовать отчет о ходе работы по развитию возобновляемых источников энергии и повышению энергоэффективности.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице агентства в социальной сети "Х".

"В качестве хранителя, которому поручено отслеживать прогресс в достижении энергетических целей Консенсуса ОАЭ, IRENA и ее партнеры на Pre-COP29 в Баку, который пройдет на следующей неделе, представят официальный отчет о прогрессе по увеличению в 3 раза объема производства электроэнергии за счет возобновляемых источников энергии и повышения энергоэффективности", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке IRENA to launch official progress report at Pre COP29 in Baku
Версия на азербайджанском языке IRENA Bakıda Pre-COP çərçivəsində rəsmi hesabat təqdim edəcək

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