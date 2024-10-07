IRENA представит официальный отчет в рамках Pre-COP в Баку
IRENA представит официальный отчет в рамках Pre-COP в БакуМеждународное агентство по возобновляемым источникам энергии (IRENA) готовится опубликовать отчет о ходе работы по утроению возобновляемых источников энергии и удвоению энергоэффективности на Pre-COP29 в Баку.
Международное агентство по возобновляемым источникам энергии (IRENA) планирует на Pre-COP29 в Баку опубликовать отчет о ходе работы по развитию возобновляемых источников энергии и повышению энергоэффективности.
Как передает Report, об этом говорится на официальной странице агентства в социальной сети "Х".
"В качестве хранителя, которому поручено отслеживать прогресс в достижении энергетических целей Консенсуса ОАЭ, IRENA и ее партнеры на Pre-COP29 в Баку, который пройдет на следующей неделе, представят официальный отчет о прогрессе по увеличению в 3 раза объема производства электроэнергии за счет возобновляемых источников энергии и повышения энергоэффективности", - говорится в сообщении.
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As custodian tasked w/ the tracking of progress of the #UAEConsensus energy goals, @IRENA & its partners will launch the official progress report on tripling renewables and doubling energy efficiency at the Pre #COP29 in Baku next week. The #COP28 energy goals… pic.twitter.com/CcbZFa5ubA