Борис Титов: Грета Тунберг ничего не понимает в выборе мест для обсуждения проблем климата

Выбор Азербайджана в качестве места проведения Конференции ООН по изменению климата 2024 года (COP29) абсолютно обоснован, поскольку обсуждать проблемы климата нужно именно в нефтедобывающих странах.

Выбор Азербайджана в качестве места проведения Конференции ООН по изменению климата 2024 года (COP29) абсолютно обоснован, поскольку обсуждать проблемы климата нужно именно в нефтедобывающих странах.

Как сообщает Report, об этом заявил специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов на "полях" COP29.

Ранее сообщалось, что шведская экоактивистка Грета Тунберг и Кавказское феминистское антивоенное движение устроили в центре Тбилиси акцию протеста против COP29.

"Грета Тунберг ничего не понимает в выборе мест для обсуждения проблем климата. Грета далека от экономики, поэтому недооценивает реальный баланс потребностей и возможностей. Ископаемые ресурсы еще долго будут играть свою глобальную роль, и делать вид, что от них нужно любой ценой отказаться прямо сейчас – мягко говоря, непродуктивно. Со своей стороны, абсолютно солидарен с удивлением президента Азербайджана Ильхама Алиева насчет упреков в адрес страны, касающихся нефти. Это действительно природный дар", - отметил он.

Титов считает, что глобальному сообществу вообще давно пора сменить акценты в борьбе за климат. "Ведь на антропогенные факторы приходится лишь небольшая часть эмиссии парниковых газов, гораздо больше влияния оказывают естественные природные обстоятельства. И снижение выбросов и поглощение парниковых газов может обеспечиваться отнюдь не только перестройкой промышленности. Леса и водная поверхность – все это вносит свой, очень заметный вклад. И такие проекты должны быть адекватно оценены в рамках по-настоящему справедливого международного рынка углеродных единиц, который еще предстоит создать», - добавил он.