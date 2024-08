Азербайджан и Содружество наций подписали декларацию по совместным климатическим действиям

Азербайджан подписал совместную декларацию и меморандум о взаимопонимании с Содружеством наций на полях Форума тихоокеанских островов в Тонга.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице СОР29 в социальной сети "Х".

"Азербайджан подписал Совместную декларацию и меморандум о взаимопонимании с Содружеством наций, чтобы информировать, направлять и поддерживать климатическую политику в странах, входящих в это объединение. Это стало поворотным моментом для усиления приверженности председательства COP29 тому, чтобы голоса наименее развитых стран и малых островных государств были услышаны", - говорится в публикации.