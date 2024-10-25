Атиф Гамбаров: Опыт волонтерской программы Азербайджана будет использован на будущих мероприятиях COP

Директор департамента кадров Операционной компании COP29 Атиф Гамбаров в интервью Report рассказал о роли молодежи и деятельности волонтеров на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), которая пройдет в Баку 11-2

Директор департамента кадров Операционной компании COP29 Атиф Гамбаров в интервью Report рассказал о роли молодежи и деятельности волонтеров на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), которая пройдет в Баку 11-22 ноября текущего года, а также о вкладе Волонтерской программы COP29 в последующие мероприятия COP.

- Прежде всего, хотелось бы узнать, как вы видите роль молодежи в борьбе с изменением климата?

Роль молодежи в борьбе с изменением климата крайне важна. Изменение климата на данный момент является одной из главных глобальных проблем мира, и каждый должен делать все возможное для ее решения. Молодежь – это будущее нашей страны, и их правильное информирование и просвещение в этом направлении окажет существенное влияние на будущее развитие мира. Большинство волонтеров COP29 – молодые азербайджанцы, и мы, в свою очередь, уделяем особое внимание воспитанию социально ответственной и экологически активной молодежи.

Помимо этого, мы создали Академию COP29, чтобы повысить знания молодежи в области экологии и поддержать их профессиональное развитие. Академия, проходившая с 22 июля по 1 сентября с интенсивными тренингами и программами развития, предоставила выбранным 29 молодым людям широкие знания. Участники не только изучали навыки межличностного общения, такие как управление стрессом, разрешение конфликтов, лидерство и командная работа, но и углубляли свои практические знания, участвуя в презентационных сессиях различных департаментов, таких как устойчивость, медиа-операции, транспорт и др.

Затем участников направили на испытательный срок в выбранные ими департаменты, чтобы они могли применить свои теоретические знания на практике. Этот этап предоставил молодежи возможность развивать свои навыки в реальной рабочей среде и активно участвовать в экологических проектах в будущем. В результате участники Академии стали сотрудниками различных департаментов Азербайджанской операционной компании COP29.

- Какова основная цель участия волонтеров в COP29? В чем будет заключаться их основная деятельность?

Невозможно представить организацию крупных международных мероприятий без участия волонтеров. Как известно, COP29 – это событие мирового уровня, и участие молодежи в подобных мероприятиях также важно для их будущего развития. Так, волонтеры непосредственно вовлекаются в организацию мероприятия и получают возможность работать в одной команде с профессионалами из разных сфер. Безусловно, предоставление молодым людям такой возможности на раннем этапе их карьеры имеет большое значение как для их личностного, так и для профессионального развития. Не случайно молодые люди, привлеченные к нашим предыдущим мероприятиям, сейчас действуют как профессионалы в разных сферах, что является реальным показателем эффективности нашей работы.

На мероприятии COP29 наши волонтеры будут работать плечом к плечу с нами в организации работы с гостями, а также в координировании взаимодействия с персоналом и представителями ООН. Хотел бы отметить, что наши волонтеры уже помогают нам в Центре выдачи униформы и аккредитации, действующем с 19 октября, где они активно участвуют в распределении униформ и аккредитаций для различных команд, задействованных на мероприятии COP29.

- Сколько человек вовлечено в волонтерскую программу COP29? Какие основные критерии использовались при отборе?

С гордостью хочу отметить, что волонтерская программа COP29 побила рекорды, как и в предыдущих мероприятиях, в которые была вовлечена наша команда. В течение первых 24 часов после объявления регистрации 29 мая более 9 000 человек подали заявки на участие в волонтерской программе COP29. Общее число заявок превысило 16 000. На этапе планирования мероприятия было предусмотрено привлечение 3 000 волонтеров. Безусловно, для достижения запланированного числа и эффективной подготовки волонтеров мы применили различные этапы отбора. Первый из 4 этапов отбора заключался в проверке регистрации заявителей. 10 000 волонтеров, успешно прошедших первый этап, были приглашены на собеседование. На этапе собеседования мы уделяли особое внимание мотивации волонтеров, их знанию иностранных языков и навыкам работы в команде. Конечно же, оценивался также опыт волонтеров в различных областях деятельности в зависимости от требований соответствующих сфер. Успешно прошедшие собеседование кандидаты были приглашены на Общий и Ролевой тренинги. На этапе тренингов отбор проводился сначала группой по работе с кадрами, а затем командами различных департаментов, в которых будут работать волонтеры.

- Какие тренинги проходят волонтеры в рамках подготовки к COP29, и как вы готовите их к мероприятию?

Как уже было упомянуто, COP29 – это мероприятие мирового уровня. Мы уделяем особое внимание подготовке волонтеров в рамках этого мероприятия. Помимо участия в организованных нашей командой фундаментальных тренингах, таких как «Общий тренинг» и «Ролевой тренинг», волонтеры также прошли различные тренинги по устойчивости и личностному развитию. Они получили важные знания и повысили свою осведомленность, участвуя в тренингах и семинарах на такие темы, как «Лидерство», «Коммуникационные навыки», «Экологическая и социальная устойчивость», «Доступность» и др. В дополнение к этому, наша команда организовала онлайн-обучение в области устойчивого развития через платформу «E-learning» не только для волонтеров и персонала, но и всего общества. Мы считаем, что получение важной информации по вопросам устойчивости необходимо и важно для всех. Процесс тренинга волонтеров также был важен с точки зрения их отбора, поскольку на каждом этапе наши участники проходили специальную оценку, чтобы впоследствии направить лучших из них в различные департаменты.

- Использовался ли опыт предыдущих волонтерских программ COP? Какой, по-вашему, опыт в этой области Азербайджан передаст будущим мероприятиям COP?

Как известно, мероприятие COP проводится ежегодно в разных странах и является событием мирового масштаба. На этапе планирования мы изучили опыт предыдущих мероприятий. Мы обсуждали с коллегами из ООН работу, выполняемую волонтерами на предыдущих мероприятиях, и то, чего они ждут от волонтеров ожиданиях. Известно, что в Азербайджане волонтерская деятельность достигла высокого уровня развития; наш подход к волонтерству и опыт вызвали большой интерес у наших зарубежных коллег. Так, наша команда реализовала уникальную волонтерскую программу, которая не применялась ни на одном из предыдущих мероприятий COP. Особое внимание было уделено личностному и профессиональному развитию волонтеров, и они были профессионально подготовлены к мероприятию. Наряду с этим наши волонтеры участвовали в различных экологических мероприятиях и тренингах, что также является важным шагом в их личном развитии и формировании социальной ответственности. Еще одним важным отличием стало наличие Волонтерского центра COP29. Все операции, связанные с волонтерами, осуществлялись именно через этот центр. Мы с уверенностью можем сказать, что Волонтерская программа COP29 установила новые стандарты в этой области, и опыт волонтерской программы Азербайджана будет использован на будущих мероприятиях COP.