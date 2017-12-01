Состоялась жеребьевка чемпионата мира 2018 года

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Началась жеребьевка чемпионата мира 2018 года.

Как сообщает Report, в результате жеребьевки определился состав групп.

Группа А: Россия, Саудовская Аравия, Египет, Уругвай

Группа B: Португалия, Испания, Марокко, Иран

Группа C: Франция, Австралия, Перу, Дания

Группа D: Аргентина, Исландия, Хорватия, Нигерия

Группа E: Бразилия, Швейцария, Коста-Рика, Сербия

Группа F: Германия, Мексика, Швеция, Южная Корея

Группа G: Бельгия, Панама, Тунис, Англия

Группа H: Польша, Сенегал, Колумбия, Япония.

Отметим, что матчи пройдут с 14 июня по 15 июля следующего года на 12-ти стадионах 11-ти российских городов. На открытии встретятся сборные России и Саудовской Аравии. Предстоящий 14 июня на московском стадионе "Лужники" матч начнется в 19:00 по бакинскому времени.