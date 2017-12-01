Состоялась жеребьевка чемпионата мира 2018 года

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Началась жеребьевка чемпионата мира 2018 года.
Как сообщает Report, в результате жеребьевки определился состав групп.
Группа А: Россия, Саудовская Аравия, Египет, Уругвай
Группа B: Португалия, Испания, Марокко, Иран
Группа C: Франция, Австралия, Перу, Дания
Группа D: Аргентина, Исландия, Хорватия, Нигерия
Группа E: Бразилия, Швейцария, Коста-Рика, Сербия
Группа F: Германия, Мексика, Швеция, Южная Корея
Группа G: Бельгия, Панама, Тунис, Англия
Группа H: Польша, Сенегал, Колумбия, Япония.
Отметим, что матчи пройдут с 14 июня по 15 июля следующего года на 12-ти стадионах 11-ти российских городов. На открытии встретятся сборные России и Саудовской Аравии. Предстоящий 14 июня на московском стадионе "Лужники" матч начнется в 19:00 по бакинскому времени.
Sport DepartmentАвтор новости
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