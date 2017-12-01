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    Состоялась жеребьевка чемпионата мира 2018 года

    Определился состав всех групп

    Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Началась жеребьевка чемпионата мира 2018 года.

    Как сообщает Report, в результате жеребьевки определился состав групп.

    Группа А: Россия, Саудовская Аравия, Египет, Уругвай

    Группа B: Португалия, Испания, Марокко, Иран

    Группа C: Франция, Австралия, Перу, Дания

    Группа D: Аргентина, Исландия, Хорватия, Нигерия

    Группа E: Бразилия, Швейцария, Коста-Рика, Сербия

    Группа F: Германия, Мексика, Швеция, Южная Корея

    Группа G: Бельгия, Панама, Тунис, Англия

    Группа H: Польша, Сенегал, Колумбия, Япония.

    Отметим, что матчи пройдут с 14 июня по 15 июля следующего года на 12-ти стадионах 11-ти российских городов. На открытии встретятся сборные России и Саудовской Аравии. Предстоящий 14 июня на московском стадионе "Лужники" матч начнется в 19:00 по бакинскому времени.

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