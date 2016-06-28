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    ​Главный тренер сборной Англии по футболу подал в отставку

    Сборная Англии уступила команде Исландии в 1/8 финала Евро-2016

    Баку. 28 Июня. REPORT.AZ/ Главный тренер сборной Англии по футболу Рой Ходжсон подал в отставку после поражения от команды Исландии в матче 1/8 финала чемпионата Европы 2016 года во Франции.

    Как передает Report, об этом сообщается в официальном микроблоге турнира в Twitter.

    Сборная Англии уступила команде Исландии в 1/8 финала Евро-2016 со счетом 1:2 и покинула проходящий во Франции турнир.

    После окончания матча Ходжсон заявил, что уходит в отставку с поста главного тренера национальной команды Англии.

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