ВЭФ: Азербайджан усиливает цифровую инвестиционную привлекательность

В условиях стремительно меняющегося глобального ландшафта, где цифровая трансформация становится ключевым фактором экономического роста, Азербайджан стремится занять конкурентоспособное положение, создавая привлекательные условия как для местных, так и для международных инвестиций.

Как передает Report, об этом говорится в отчете Всемирного экономического форума (ВЭФ) “Impact Report: Centre for the Fourth Industrial Revolution Network 2023-2024”.

Согласно отчету, проект Digital FDI начался с ряда стратегических встреч, на которых определялись цели и разрабатывались практические стратегии. Были проведены опросы и интервью с работающими в цифровой экономике Азербайджана местными и международными предприятиями, что позволило получить всестороннее представление о рыночной динамике, вызовах и перспективах.

ВЭФ подчеркивает, что инициатива Digital FDI уже оказывает заметное влияние, способствуя развитию культуры инноваций и предпринимательства в Азербайджане. Семинары содействовали обмену знаниями и стратегическим усилиям по интеграции местного бизнеса в глобальные тенденции цифровой трансформации. Компании и стартапы получили практические рекомендации по оценке своей цифровой готовности и выявлению областей для улучшения, что позволяет им привлекать инвестиции и расширять свою деятельность.

В рамках проекта создан калькулятор InvesTech – инструмент, призванный упростить процесс принятия инвестиционных решений за счет предоставления ясных данных о цифровом инвестиционном ландшафте. Этот инструмент является важной частью стратегии проекта, направленной на привлечение большего объема прямых иностранных инвестиций путем повышения прозрачности и упрощения процесса инвестирования.

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, слова которого приводятся в отчете, отметил, что инициатива IDEA: Investing in the Digital Economy of Azerbaijan (Всемирного экономического форума – ред.) высоко оценила достижения Азербайджана в создании благоприятной среды для стартапов и инноваций. В опубликованном в июне 2024 года отчете подчеркивается значимость привлечения иностранных инвестиций, стимулирования частного сектора, продвижения цифровизации и реализации соответствующих шагов для обеспечения социально-экономического развития страны.