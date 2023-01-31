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В прошлом году предпринимателям выданы сертификаты происхождения на более 61 тыс. товаров

В прошлом году предпринимателям выданы сертификаты происхождения на более 61 тыс. товаров В 2022 году субъектам предпринимательства были выданы сертификаты, подтверждающие страну происхождения более 61 тыс. товаров.
Бизнес
31 января 2023 г. 14:03
В прошлом году предпринимателям выданы сертификаты происхождения на более 61 тыс. товаров

В 2022 году субъектам предпринимательства были выданы сертификаты, подтверждающие страну происхождения более 61 тыс. товаров.

Как сообщает Report, об этом начальник Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Мамед Аббасбейли сказал на пресс-конференции, посвященной итогам 2022 года.

По словам М.Аббасбейли, в прошлом году Институт стандартизации (AZSTAND) принял 68 новых государственных стандартов.

Он отметил, что в рамках сотрудничества с Турецким институтом стандартизации AZSTAND приобрел права на распространение официальных изданий более 9 тыс. национальных стандартов Турции: "В 2022 году в лабораториях, действующих при AZSTAND, было проведено свыше 12 тыс. испытаний более 2,7 тыс. товаров. Совет науки и технологических исследований Турции (TÜBİTAK ÜME) приступил к созданию 20 лабораторий при Институте метрологии Азербайджана. В прошлом году Центр аккредитации Азербайджана аккредитовал 111 структур, сфера аккредитации 17 структур была расширена".

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Версия на азербайджанском языке Ötən il sahibkarlara 61 mindən çox malın mənşə ölkəsini təsdiq edən sertifikat verilib

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