В Балаханском промышленном парке начнут производство еще 3 резидента

В Балаханском промышленном парке, функционирующем с 2017 года, в настоящее время действуют 19 резидентов

В Балаханском промышленном парке, функционирующем с 2017 года, в настоящее время действуют 19 резидентов.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили из парка.

Отмечено, что уже функционируют 16 резидентов, занятых в сферах переработки отработанных моторных масел, пластиковых отходов, производства мебели, производства печатно-полиграфической продукции из макулатуры, производства сырья для биодизеля от переработки отработанных пищевых масел, производства кормов из пищевых отходов, производства клейкой ленты, панелей и пр.

"Еще 3 резидента, которые начнут свою деятельность в ближайшее время, будут заниматься переработкой древесных отходов, производством угля, переработкой автомобильных шин и производством древесной муки, а также производством топлива из переработки автомобильных шин методом пиролиза", - говорится в сообщении.

Напомним, что фундамент Балаханского промышленного парка был заложен 9 декабря 2012 года.