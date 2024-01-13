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В Баку пройдет саммит Союза оценщиков тюркских государств

В Баку пройдет саммит Союза оценщиков тюркских государств В конце мая текущего года в Баку пройдет саммит Союза оценщиков тюркских государств.
Бизнес
13 января 2024 г. 12:30
В Баку пройдет саммит Союза оценщиков тюркских государств

В конце мая текущего года в Баку пройдет саммит Союза оценщиков тюркских государств.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Общества оценщиков Азербайджана Вугар Орудж в ходе проходящего в Баку форума "Отчетность и прозрачность в контексте вызовов новой эры".

"Таким образом, полномочия президента Союза оценщиков тюркских государств будут переданы от Казахстана Азербайджану, а вице-президента - от Азербайджана Турции", - сказал В.Орудж.

По его словам, создание Союза оценщиков тюркских государств стало новым этапом в развитии сотрудничества между оценщиками тюркских государств. В прошлом году в этот союз вошли Азербайджан, Турция, Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан, а Туркменистан и Турецкая Республика Северного Кипра присоединились в ассоциативном порядке.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda Türk Dövlətləri Qiymətləndiricilər Birliyinin Zirvə görüşü keçiriləcək

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