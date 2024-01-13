В Баку пройдет саммит Союза оценщиков тюркских государств

В конце мая текущего года в Баку пройдет саммит Союза оценщиков тюркских государств.

В конце мая текущего года в Баку пройдет саммит Союза оценщиков тюркских государств.

Как сообщает Report , об этом сказал председатель Общества оценщиков Азербайджана Вугар Орудж в ходе проходящего в Баку форума "Отчетность и прозрачность в контексте вызовов новой эры".

"Таким образом, полномочия президента Союза оценщиков тюркских государств будут переданы от Казахстана Азербайджану, а вице-президента - от Азербайджана Турции", - сказал В.Орудж.

По его словам, создание Союза оценщиков тюркских государств стало новым этапом в развитии сотрудничества между оценщиками тюркских государств. В прошлом году в этот союз вошли Азербайджан, Турция, Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан, а Туркменистан и Турецкая Республика Северного Кипра присоединились в ассоциативном порядке.