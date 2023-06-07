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В Азербайджане приватизировано 15 объектов госимущества

В Азербайджане приватизировано 15 объектов госимущества На очередном аукционе, проведенном Государственной службой по вопросам имещуства при Министерстве экономики, приватизировано 1 малое государственное предприятие, 1 недостроенное здание и 13 транспортных средств.
Бизнес
7 июня 2023 г. 18:30
В Азербайджане приватизировано 15 объектов госимущества

На очередном аукционе, проведенном Государственной службой по вопросам имещуства при Министерстве экономики, приватизировано 1 малое государственное предприятие, 1 недостроенное здание и 13 транспортных средств.

Об этом Report сообщили в Государственной службе.

Приватизированное малое государственное предприятие расположено в газахском селе Ханлыглар, а недостроенное здание - в Гарадагском районе Баку.

В результате приватизации государственного имущества ожидается поступление в госбюджет 234 495 манатов.

Со списком приватизированного госимущества можно ознакомиться здесь.

Очередной аукцион пройдет 20 июня.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 15 dövlət əmlakı özəlləşdirilib

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