В Азербайджане приватизировано 15 объектов госимущества

На очередном аукционе, проведенном Государственной службой по вопросам имещуства при Министерстве экономики, приватизировано 1 малое государственное предприятие, 1 недостроенное здание и 13 транспортных средств.
Об этом Report сообщили в Государственной службе.
Приватизированное малое государственное предприятие расположено в газахском селе Ханлыглар, а недостроенное здание - в Гарадагском районе Баку.
В результате приватизации государственного имущества ожидается поступление в госбюджет 234 495 манатов.
Со списком приватизированного госимущества можно ознакомиться
Очередной аукцион пройдет 20 июня.