О нас

В Азербайджане базальтовое месторождение вынесут на торги

В Азербайджане базальтовое месторождение вынесут на торги 14 сентября Центр организации аукционов Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана совместно с Государственным агентством по использованию минеральных сырьевых ресурсов при Министерстве экологии и природных ресурс
Бизнес
11 августа 2022 г. 18:30
В Азербайджане базальтовое месторождение вынесут на торги

14 сентября Центр организации аукционов Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана совместно с Государственным агентством по использованию минеральных сырьевых ресурсов при Министерстве экологии и природных ресурсов проведут очередной аукцион по сдаче в эксплуатацию недр земли.

Об этом Report сообщили в министерстве.

По информации, на аукцион будет выставлен участок базальтового месторождения "Чайкенд" в Гёйгёльском районе площадью 10,8 гектара. Начальная стартовая цена данного месторождения составляет 354 800 манатов.

Лица, желающие принять участие в аукционе, должны заплатить задаток в размере 35 480 манатов.

С информацией об аукционе можно ознакомиться, перейдя по ссылкам https://clck.ru/sYqPW и https://clck.ru/sYqRX.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda bazalt yatağı hərraca çıxarılacaq

Самое читаемое

Легионер Нефтчи: Постараемся одержать победу и в ответном матче
Легионер "Нефтчи": Постараемся одержать победу и в ответном матче
4 августа 2022 г. 23:52
Посол Азербайджана: Наши дипломаты в Лондоне продолжают работу, несмотря на угрозу их безопасности
Посол Азербайджана: Наши дипломаты в Лондоне продолжают работу, несмотря на угрозу их безопасности
5 августа 2022 г. 10:38
Белый дом: Обрывая контакты с США, Китай создает проблему для всего мира
Белый дом: Обрывая контакты с США, Китай создает проблему для всего мира
6 августа 2022 г. 06:07
Генеральный секретарь ОБСЕ находится с визитом в Турции
Генеральный секретарь ОБСЕ находится с визитом в Турции
7 августа 2022 г. 11:29
Главный тренер Шамахы: Будем продолжать стратегию клуба
Главный тренер "Шамахы": Будем продолжать стратегию клуба
7 августа 2022 г. 20:13
Макрон и Джонсон обсудили вопросы помощи Украине
Макрон и Джонсон обсудили вопросы помощи Украине
10 августа 2022 г. 06:53
Завершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Турцию
ФотоЗавершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Турцию
10 августа 2022 г. 15:25
В Азербайджане изменились условия выдачи банкам кредитов на рефинансирование
В Азербайджане изменились условия выдачи банкам кредитов на рефинансирование
11 августа 2022 г. 14:22
Один блок ЗАЭС отключен из-за повреждений линий электропередач
Один блок ЗАЭС отключен из-за повреждений линий электропередач
6 августа 2022 г. 12:36
Шахматная олимпиада: Мужская сборная Азербайджана обыграла Казахстан
Шахматная олимпиада: Мужская сборная Азербайджана обыграла Казахстан
6 августа 2022 г. 18:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi