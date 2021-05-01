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Умер миллиардер из первой сотни богатейших американцев

Умер миллиардер из первой сотни богатейших американцев В Лос-Анджелесе скончался 87-летний миллиардер, филантроп, коллекционер современного искусства и предприниматель Илай Броуд
Бизнес
1 мая 2021 г. 15:09
Умер миллиардер из первой сотни богатейших американцев

В Лос-Анджелесе скончался 87-летний миллиардер, филантроп, коллекционер современного искусства и предприниматель Илай Броуд, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

Состояние Броуда оценивается в 6,9 млрд.долларов США. Он занимал 85-ю строчку в рейтинге богатейших американцев Forbes Real-Time.

Отмечается, что смерть наступила после продолжительной болезни, Броуд скончался в медицинском центре Седарс-Синай.

Броуд родился в 1933 году в штате Нью-Йорк, позже переехал в Детройт. Миллиардер был бухгалтером по профессии, он занимался недвижимостью и страхованием. Он также много занимался развитием Лос-Анджелеса, например, основал музей с бесплатным входом The Broad. В нем выставлены две тысячи произведений искусства.

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