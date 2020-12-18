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Украина вложится в развитие деоккупированных территорий Азербайджана

Украина вложится в развитие деоккупированных территорий Азербайджана Украина может и должна принять участие в этих процессах
Бизнес
18 декабря 2020 г. 14:55
Украина вложится в развитие деоккупированных территорий Азербайджана
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В Азербайджане ожидают от Украины увеличения инвестиций в освобожденные от оккупации территории.

Как сообщает Report, об этом заявила посол Азербайджана в Украине Эльмира Ахундова в ходе встречи заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торгового представителя Украины Тараса Качки с азербайджанскими бизнесменами.

"Уже начались дорожные и строительные работы в освобожденных от оккупации территориях. Я считаю, что Украина может и должна принять участие в этих процессах, потому что Украина наш стратегический партнер", - подчеркнула она.

Посол также добавила, что Азербайджан получил предложения от некоторых украинских компаний инвестировать в развитие деоккупированных регионов.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna şirkətləri işğaldan azad edilmiş bölgələrə investisiya qoyacaq

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