Украина вложится в развитие деоккупированных территорий Азербайджана

В Азербайджане ожидают от Украины увеличения инвестиций в освобожденные от оккупации территории.
Как сообщает Report, об этом заявила посол Азербайджана в Украине Эльмира Ахундова в ходе встречи заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торгового представителя Украины Тараса Качки с азербайджанскими бизнесменами.
"Уже начались дорожные и строительные работы в освобожденных от оккупации территориях. Я считаю, что Украина может и должна принять участие в этих процессах, потому что Украина наш стратегический партнер", - подчеркнула она.
Посол также добавила, что Азербайджан получил предложения от некоторых украинских компаний инвестировать в развитие деоккупированных регионов.