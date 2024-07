Silk Way Airlines успешно завершила миссию по переселению белых китов в новый дом

Silk Way Airlines с гордостью сообщает об успешной транспортировке двух белых китов из аквариума в Украине в новый дом в Испании. Эта экстраординарная миссия, выполненная при сложных обстоятельствах, подчеркивает приверженность авиакомпании Silk Way Airlines заботе о животных и ее способность осуществлять перевозку деликатных и сложных грузов.

Два кита, спасенные из аквариума в Украине, были перевезены на новое место в Испании, где им будут обеспечены уход и условия, необходимые для их жизнедеятельности. Эта миссия была спланирована и скоординирована до мельчайших деталей, что обеспечило безопасность и благополучие китов на протяжении всего пути.

Из-за продолжающейся войны в Украине доставка прямым рейсом была невозможна. Поэтому белые киты сперва были доставлены из Украины в Молдову по суше, откуда авиакомпания Silk Way Airlines благополучно переправила их в Испанию. Silk Way Airlines использовала свой богатый опыт работы с особыми грузами, чтобы осуществить транспортировку китов в оптимальных условиях. Специализированная команда авиакомпании тесно сотрудничала с профессионалами по уходу за животными и ветеринарами, чтобы проследить за здоровьем и комфортом китов во время полета. Транспортировка включала в себя ряд тщательно спланированных шагов, включая использование специализированного оборудования и контейнеров, предназначенных для обеспечения стабильной и безопасной среды для животных. Silk Way Airlines успешно осуществила эту миссию в сотрудничестве с Oceanografic и группой международных перевозчиков животных, специализирующихся на морских млекопитающих.

«Это большая честь, что нас выбрали для этой важной миссии», — сказал Мустафа Азимов, первый заместитель директора авиакомпании Silk Way Airlines. «Самоотверженность и опыт нашей команды в управлении чувствительным и уникальным грузом обеспечили успешное и безопасное перемещение этих великолепных созданий. Я хотел бы поблагодарить всю спасательную команду, которая участвовала в этой миссии, и особенно экипаж, за их исключительные усилия во время взлета, полета и посадки. Они позаботились о том, чтобы перелет прошел гладко и без стресса для животных, и обеспечили безопасную доставку. Эта операция была очень сложной и ответственной, но вместе мы проделали трудоемкую работу, которая длилась около трех месяцев и увенчалась успехом. Мы очень горды быть частью этой уникальной миссии по спасению двух милых китов».

Успешное завершение этой миссии подчеркивает способность Silk Way Airlines осуществлять сложную логистику и доставку специальных грузов, что, в свою очередь, укрепляет ее позиции в качестве ведущего регионального авиаперевозчика.

Об авиакомпании Silk Way Airlines

Основанная в 2001 году авиакомпания Silk Way Airlines является ведущим грузовым перевозчиком, обслуживающим сеть чартерных направлений по всему миру уже более 20 лет. Имея маршрутную сеть, охватывающую более 130 стран мира, авиакомпания располагает парком самолетов Ил-76, специализирующихся на перевозке широкого спектра грузов, в том числе чувствительных и специальных грузов.