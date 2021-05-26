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Самый дешевый электромобиль мира может появиться в Европе

Самый дешевый электромобиль мира может появиться в Европе В Китае оригинальный электромобиль доступен по цене от 4,5 тыс. долларов США
Бизнес
26 мая 2021 г. 15:12
Самый дешевый электромобиль мира может появиться в Европе

Самый компактный и дешевый электрический ситикар концерна General Motors под названием Hongguang Mini EV произвел настоящий фурор на китайском рынке. Вскоре его продажи (но уже под другим именем) могут начаться в Европе.

Как передает Report со ссылкой на autocentre.ua, на континенте клон Hongguang Mini EV, получивший название FreZe Nikrob EV, будет представлен латвийской компанией Dartz Motorz и литовской фирмой Nikrob UAB. Ожидается, что его стоимость на европейских рынках составит около 10 тыс. евро. В Китае оригинальный электромобиль доступен по цене от 4,5 тыс. долларов США. Разница в цене, по-видимому, обусловлена более высоким уровнем безопасности FreZe в сравнении с Hongguang.

Следует отметить, что версии популярных автомобилей, предназначенные для продажи на китайском рынке и, как правило, собираемые на СП с местными автопроизводителями, имеют значительно упрощенную систему активной и пассивной безопасности. Именно по этой причине они дешевле европейских, корейских или японских аналогов. И именно по этой причине вывоз таких автомобилей за пределы КНР запрещен.

Технические характеристики нового FreZe Nikrob EV пока не озвучиваются. Известно, что его максимальная скорость составит всего 105 км/ч, а запас хода на одной зарядке аккумулятора превысит 200 км.

Hongguang Mini EV имеет габариты 2917х1493х1621 мм (ДхШхВ). Он приводится в движение электромотором мощностью 27 л.с., который позволяет компактному ситикару разгоняться до 100 км/ч. Батарея емкостью 9,2 кВт*ч обеспечивает запас хода в 120 км. Доступна и более «дальнобойная» версия, которая комплектуется аккумулятором емкостью 13,8 кВт*ч и может проехать на одной зарядке до 170 км.

Напомним, что в конце марта 2021 года начался прием заказов на хетчбэк Dacia Spring, который называют самым дешевым электромобилем в Европе. Он является обновленной версией электрического хэтчбека Renault City K-ZE, который присутствует на рынке Китая с 2019 года.

Цена электромобиля составляет 18,1 тыс. евро с НДС, но по предзаказу машина обойдется в 16,8 тыс. евро. С учетом субсидий на покупку EV, которые выплачиваются некоторыми европейскими правительствами, цена базовой версии Dacia Spring составит 10,9 тыс. евро.

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Версия на английском языке World's cheapest electric car may appear in Europe

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