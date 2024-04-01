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Сахиль Бабаев: Азербайджан инвестировал в Румынию 90 млн долларов США

Сахиль Бабаев: Азербайджан инвестировал в Румынию 90 млн долларов США 13:38
Бизнес
1 апреля 2024 г. 14:12
Сахиль Бабаев: Азербайджан инвестировал в Румынию 90 млн долларов США

На сегодняшний день Азербайджан инвестировал в Румынию 90 млн долларов США, а Румыния в Азербайджан - 30 млн долларов.

Как сообщает Report, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на брифинге по итогам 8-го заседания совместной азербайджано-румынской межправительственной комиссии по торгово-экономическим связям и научно-техническому сотрудничеству.

Министр отметил, что существуют благоприятные возможности для сотрудничества между двумя странами в области энергетики, транспорта, туризма, сельского хозяйства, здравоохранения и культуры.

Объем товарооборота между двумя странами в 2023 году составил 670 млн долларов, из которых 605 млн долларов пришлись на экспорт из Азербайджана в Румынию, добавил С.Бабаев.

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Версия на английском языке Sahil Babayev: Azerbaijan has so far invested $90M in Romania
Версия на азербайджанском языке Sahil Babayev: "İndiyədək Azərbaycan Rumıniyaya 90 milyon ABŞ dolları investisiya yatırıb"

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