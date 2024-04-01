Сахиль Бабаев: Азербайджан инвестировал в Румынию 90 млн долларов США

13:38

На сегодняшний день Азербайджан инвестировал в Румынию 90 млн долларов США, а Румыния в Азербайджан - 30 млн долларов.

Как сообщает Report, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на брифинге по итогам 8-го заседания совместной азербайджано-румынской межправительственной комиссии по торгово-экономическим связям и научно-техническому сотрудничеству.

Министр отметил, что существуют благоприятные возможности для сотрудничества между двумя странами в области энергетики, транспорта, туризма, сельского хозяйства, здравоохранения и культуры.

Объем товарооборота между двумя странами в 2023 году составил 670 млн долларов, из которых 605 млн долларов пришлись на экспорт из Азербайджана в Румынию, добавил С.Бабаев.