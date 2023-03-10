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Прошло заседание Наблюдательного совета инвестиционного холдинга Азербайджана

Прошло заседание Наблюдательного совета инвестиционного холдинга Азербайджана 10 марта под председательством премьер-министра Азербайджана Али Асадова состоялось заседание Наблюдательного совета инвестиционного холдинга Азербайджана.
Бизнес
10 марта 2023 г. 21:00
Прошло заседание Наблюдательного совета инвестиционного холдинга Азербайджана

10 марта под председательством премьер-министра Азербайджана Али Асадова состоялось заседание Наблюдательного совета инвестиционного холдинга Азербайджана.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

В повестку дня заседания был включен отчет о деятельности портфельных компаний, переданных в управление холдинга, по итогам 2022 года и др. вопросы.

Были заслушаны отчеты председателя правления Азербайджанского инвестиционного холдинга Матина Эйнуллаева и главного исполнительного директора Руслана Алиханова.

По итогам заседания были приняты решения по обсуждаемым вопросам и даны соответствующие поручения.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan İnvestisiya Holdinqinin Müşahidə Şurasının iclası keçirilib

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