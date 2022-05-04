Продолжается регистрация для участия на Бакинском форуме водных инноваций

На Бакинском форуме водных инноваций (Water Innovation Baku), который впервые пройдет в Азербайджане 17 мая 2022 года, будут обсуждаться такие темы, как рациональное использование воды, оптимальные решения в этой сфере и использование передовых технологий, управление сточными водами, их переработка и воздействие на окружающую среду, управление качеством воды, технологии измерения и контроля.
Как сообщает Report, получить подробную информацию о Бакинском форуме водных инноваций, а также пройти регистрацию для участия можно на официальном сайте мероприятия (