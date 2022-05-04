О нас
Аудио новости

Продолжается регистрация для участия на Бакинском форуме водных инноваций

Продолжается регистрация для участия на Бакинском форуме водных инноваций На Бакинском форуме водных инноваций (Water Innovation Baku), который впервые пройдет в Азербайджане 17 мая 2022 года, будут обсуждаться такие темы, как рациональное использование воды, оптимальные решения в этой сфере и использование передовых технологий
Бизнес
4 мая 2022 г. 16:13
Продолжается регистрация для участия на Бакинском форуме водных инноваций

На Бакинском форуме водных инноваций (Water Innovation Baku), который впервые пройдет в Азербайджане 17 мая 2022 года, будут обсуждаться такие темы, как рациональное использование воды, оптимальные решения в этой сфере и использование передовых технологий, управление сточными водами, их переработка и воздействие на окружающую среду, управление качеством воды, технологии измерения и контроля.

Как сообщает Report, получить подробную информацию о Бакинском форуме водных инноваций, а также пройти регистрацию для участия можно на официальном сайте мероприятия (www.wifbaku.az) и на Instagram аккаунте форума, Facebook аккаунте форума, аккаунту форума на LinkedIn.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Bakı Su İnnovasiya Forumuna qeydiyyat davam edir

Другие новости из категории

В Баку пройдет бизнес-форум Азербайджан-ЕС
В Баку пройдет бизнес-форум Азербайджан-ЕС
4 мая 2022 г. 16:09
Посол: Хотим видеть больше азербайджанских товаров в ЕС
Посол: Хотим видеть больше азербайджанских товаров в ЕС
4 мая 2022 г. 15:55
ЕС: Надеемся на успешное завершение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном
ЕС: Надеемся на успешное завершение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном
4 мая 2022 г. 13:15
Грузовой поезд Китай-Германия отправлен из Казахстана в Азербайджан
Грузовой поезд Китай-Германия отправлен из Казахстана в Азербайджан
4 мая 2022 г. 11:22
Avolon потерял более $300 млн из-за отказа РФ возвращать самолеты
Avolon потерял более $300 млн из-за отказа РФ возвращать самолеты
3 мая 2022 г. 20:15
Сменился руководитель резидента Сумгайытского химико-промышленного парка
Сменился руководитель резидента Сумгайытского химико-промышленного парка
2 мая 2022 г. 11:29
Назван самый успешный производитель смартфонов
Назван самый успешный производитель смартфонов
1 мая 2022 г. 07:52
Azersun: Сложностей с обеспечением маслом и другими продуктами в стране не возникнет
"Azersun": Сложностей с обеспечением маслом и другими продуктами в стране не возникнет
29 апреля 2022 г. 18:31
Международная морская организация проверила уровень подготовки азербайджанских моряков
Международная морская организация проверила уровень подготовки азербайджанских моряков
29 апреля 2022 г. 17:38
Великобритания возобновила поставки макаронных изделий в Азербайджан
Великобритания возобновила поставки макаронных изделий в Азербайджан
29 апреля 2022 г. 17:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi