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Report Georgia

Президент: В некоторых регионах предпринимателей притесняют

Президент: В некоторых регионах предпринимателей притесняют "Местные исполнительные органы вымогают у них взятки, долю"
Бизнес
24 августа 2020 г. 16:24
Президент: В некоторых регионах предпринимателей притесняют

"К сожалению, в некоторых регионах предпринимателей притесняют, перед ними создаются искусственные препятствия, местные исполнительные органы вымогают у них взятки, долю".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, принимая в видеоформате Фаига Гурбатова в связи с назначением главой Исполнительной власти Билясуварского района и Эльмира Багирова в связи с назначением главой Исполнительной власти Саатлинского района.

"Этого категорически нельзя допускать, и эти вопросы должны очень серьезно контролироваться. Предприниматели должны получать от государственных чиновников только поддержку, помощь, и предприниматели должны платить только государственные налоги. Кроме этого никому никаких средств не должно выплачиваться" ,- сказал глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: “Bəzi rayonlarda sahibkarlar incidilir”

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