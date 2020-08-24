Президент: В некоторых регионах предпринимателей притесняют

"Местные исполнительные органы вымогают у них взятки, долю"

"К сожалению, в некоторых регионах предпринимателей притесняют, перед ними создаются искусственные препятствия, местные исполнительные органы вымогают у них взятки, долю".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, принимая в видеоформате Фаига Гурбатова в связи с назначением главой Исполнительной власти Билясуварского района и Эльмира Багирова в связи с назначением главой Исполнительной власти Саатлинского района.

"Этого категорически нельзя допускать, и эти вопросы должны очень серьезно контролироваться. Предприниматели должны получать от государственных чиновников только поддержку, помощь, и предприниматели должны платить только государственные налоги. Кроме этого никому никаких средств не должно выплачиваться" ,- сказал глава государства.