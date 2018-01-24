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    Президент Ильхам Алиев встретился с председателем и генеральным исполнительным директором компании "Lazzard Freres"

    Mэтью Пигас отметил, что компания Lazzard Freres многие годы осуществляет успешную деятельность в Азербайджане

    Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Давосе с председателем и генеральным исполнительным директором компании Lazzard Freres Mэтью Пигасом.

    Как сообщает Report, Mэтью Пигас отметил, что компания Lazzard Freres многие годы осуществляет успешную деятельность в Азербайджане. Oн выразил надежду на участие в будущем в новых бизнес-проектах в нашей стране.

    Президент Ильхам Алиев позитивно оценил деятельность компании Lazzard Freres в нашей стране, выразил уверенность в том, что ее дальнейшая деятельность в Азербайджане также будет успешной.

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