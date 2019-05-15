Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана сократилось на 3%

В январе-апреле этого года Азербайджан осуществил с зарубежными странами торговые операции на 11,639 млрд долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 34,1% превышает показатель прошлого года.

Стоимость экспортных операций за 4 месяца составила 7,09 млрд долларов (+25,45%), импортных операций - 4,549 млрд долларов (+50,3%).

В итоге сложилось положительное сальдо внешнеторгового оборота в размере 2,541 млрд долларов, что на 3,2% меньше аналогичного показателя за 2018 год.