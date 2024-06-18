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Оборот общепита в Азербайджане вырос на 6%

Оборот общепита в Азербайджане вырос на 6% Оборот общественного питания в Азербайджане в январе-мае этого года увеличился в реальном выражении на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 801,8 млн манатов.
Бизнес
18 июня 2024 г. 10:33
Оборот общепита в Азербайджане вырос на 6%

Оборот общественного питания в Азербайджане в январе-мае этого года увеличился в реальном выражении на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 801,8 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

7,98 млн манатов оборота приходится на государственный сектор, а 793,8 млн манатов - на негосударственный.

В частном секторе 51,1% оборота приходится на юридических лиц, а 48,9% - на физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью в этой сфере.

Оборот юридических лиц за год вырос на 6,9% и составил 406 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ictimai iaşə dövriyyəsi 6 % artıb

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