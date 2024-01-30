О нас

Названо число предпринимателей, желающих открыть бизнес в Ханкенди

Названо число предпринимателей, желающих открыть бизнес в Ханкенди Заявки на открытие бизнеса на освобожденных в результате антитеррористических мероприятий территориях, в том числе в Ханкенди, подали 107 юридических и физических лиц.
Бизнес
30 января 2024 г. 17:36
Названо число предпринимателей, желающих открыть бизнес в Ханкенди

Заявки на открытие бизнеса на освобожденных в результате антитеррористических мероприятий территориях, в том числе в городе Ханкенди, подали 107 юридических и физических лиц.

Как сообщает Report, об этом глава Государственной службы по вопросам имущества при Минэкономики Мятин Эйнуллаев заявил журналистам.

По его словам, развитие предпринимательства на этих территориях проводится по трем условным направлениям.

"В первую очередь, это создание хозяйствующих субъектов в сферах, необходимых для повседневной жизни: торговые объекты, общепит, автозаправочные станции, пункты техобслуживания транспортных средств. В Ханкенди уже открыты две автозаправочные станции, два продуктовых магазина, один филиал оператора сотовой связи и одна пекарня" - сказал он.

Вторым важным направлением, по словам Эйнуллаева, является восстановление деятельности предприятий по производству и переработке строительных материалов для ускорения строительных работ: "К концу марта на названных территориях будет восстановлена деятельность двух предприятий по производству бетона и трех цехов по изготовлению гранита".

По словам главы Госслужбы, приоритетом также остается восстановление деятельности животноводческих хозяйств и цехов по переработке сельхозпродукции.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Xankəndidə biznes qurmaq üçün müraciət edənlərin sayı açıqlanıb

Экслюзивные новости

Президент Казахстана посетит Азербайджан в марте
Президент Казахстана посетит Азербайджан в марте
30 января 2024 г. 16:16
Эксперт: Пашинян приносит в жертву мир на Южном Кавказе из-за собственных интересов
Эксперт: Пашинян приносит в жертву мир на Южном Кавказе из-за собственных интересов
30 января 2024 г. 15:58
Эксперт: Положительные тенденции в отношениях между Баку и Ереваном - надежда на мир в 2024 году
Эксперт: Положительные тенденции в отношениях между Баку и Ереваном - надежда на мир в 2024 году
30 января 2024 г. 14:47
Зампредседателя ЦИК: На освобожденных территориях впервые смогут проголосовать более 22 тыс. избирателей
Зампредседателя ЦИК: На освобожденных территориях впервые смогут проголосовать более 22 тыс. избирателей
30 января 2024 г. 14:14
Депутат ПАСЕ: Двойные стандарты ПАСЕ могут подорвать доверие к организации
Депутат ПАСЕ: Двойные стандарты ПАСЕ могут подорвать доверие к организации
30 января 2024 г. 10:06
Министр: В Турции обучаются около 35 тыс. азербайджанских студентов
Министр: В Турции обучаются около 35 тыс. азербайджанских студентов
29 января 2024 г. 17:00
Грузинский политолог: Сотрудничество по разминированию крайне важно для стран-членов ГУАМ
Грузинский политолог: Сотрудничество по разминированию крайне важно для стран-членов ГУАМ
29 января 2024 г. 12:38
Министр образования Турции посетит Азербайджан
Министр образования Турции посетит Азербайджан
29 января 2024 г. 12:18
Разрушенная Северная Салтовка в Харькове
ФотоРазрушенная Северная Салтовка в Харькове
26 января 2024 г. 11:03
Политолог: Азербайджан стремится к взаимовыгодному сотрудничеству со странами Африки
Политолог: Азербайджан стремится к взаимовыгодному сотрудничеству со странами Африки
26 января 2024 г. 10:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi