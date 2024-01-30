Названо число предпринимателей, желающих открыть бизнес в Ханкенди

Заявки на открытие бизнеса на освобожденных в результате антитеррористических мероприятий территориях, в том числе в Ханкенди, подали 107 юридических и физических лиц.

Заявки на открытие бизнеса на освобожденных в результате антитеррористических мероприятий территориях, в том числе в городе Ханкенди, подали 107 юридических и физических лиц.

Как сообщает Report, об этом глава Государственной службы по вопросам имущества при Минэкономики Мятин Эйнуллаев заявил журналистам.

По его словам, развитие предпринимательства на этих территориях проводится по трем условным направлениям.

"В первую очередь, это создание хозяйствующих субъектов в сферах, необходимых для повседневной жизни: торговые объекты, общепит, автозаправочные станции, пункты техобслуживания транспортных средств. В Ханкенди уже открыты две автозаправочные станции, два продуктовых магазина, один филиал оператора сотовой связи и одна пекарня" - сказал он.

Вторым важным направлением, по словам Эйнуллаева, является восстановление деятельности предприятий по производству и переработке строительных материалов для ускорения строительных работ: "К концу марта на названных территориях будет восстановлена деятельность двух предприятий по производству бетона и трех цехов по изготовлению гранита".

По словам главы Госслужбы, приоритетом также остается восстановление деятельности животноводческих хозяйств и цехов по переработке сельхозпродукции.