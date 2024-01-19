На Всемирном экономическом форуме представлены инвестиционные возможности Азербайджана

Инвестиционные возможности Азербайджана были представлены на прошедшей на полях Всемирного экономического форума в Давосе сессии Trade and Investment Leadership Lunch.

Инвестиционные возможности Азербайджана были представлены на прошедшей на полях Всемирного экономического форума в Давосе сессии Trade and Investment Leadership Lunch.

Как передает Report , об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в соцсети "Х".

В ходе сессии была дана информация о высоком экономическом потенциале промышленных зон на освобожденных от оккупации территориях, о перспективах устойчивого развития наших богатых ресурсов.

"Мы подчеркнули важность экономического развития на основе цифровых решений, увеличения проектов, обеспечивающих государственно-частное партнерство, и диверсификации инвестиций", - говорится в публикации.