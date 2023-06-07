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На международной конференции в Баку обсудили инновационные решения в сфере здравоохранения

На международной конференции в Баку обсудили инновационные решения в сфере здравоохранения В ООО "Бакинский конгресс-центр" прошла конференция, организованная компаниями Philips и International Health Group (IHG).
Бизнес
7 июня 2023 г. 16:29
На международной конференции в Баку обсудили инновационные решения в сфере здравоохранения

В ООО "Бакинский конгресс-центр" прошла конференция, организованная компаниями Philips и International Health Group (IHG).

Как передает Report, основной темой обсуждений стали вопросы применения передовых практик и технологий для развития системы здравоохранения в Азербайджане.

В конференции приняли участие ведущие специалисты Общества радиологов Азербайджана, представители Азербайджанского общества кардиологов и специалисты по клиническому применению оборудования компании Philips.

Участники конференции были ознакомлены с инновационными решениями компании, современными методами диагностики, предоставляющими врачам возможность получения большего объема информации по диагнозам.

Кроме того, были продемонстрированы современные УЗИ-аппараты, позволяющие поставить диагноз в кратчайшие сроки без дополнительных исследований.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda keçirilmiş beynəlxalq konfransda səhiyyə sahəsi üçün innovativ həllər əsas mövzu oldu

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