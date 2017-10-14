На будущей неделе из США в Азербайджан прибудет большая торговая миссия

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ 16-18 октября из США в Азербайджан прибудет большая торговая миссия.

Как сообщает Report, в состав миссии входит 14 американских компаний, состоящая из 27 участников.

Возглавлять миссию будут Американо-азербайджанская торговая палата и Коммерческий департамент США сопровождать делегацию будут советник торговой миссии США по Турции и Азербайджану Уильям Чайковски и исполнительный директор корпорации иностранных частных инвестиций Кенес Энгил.

Во время визита состоятся встречи с бизнесменами двух стран, представителями правительства, организуют "круглые столы" в министерстве экономики и AzPromo.

Отметим, что это самая большая торговая миссия, когда-либо приезжавшая из США в Азербайджан.