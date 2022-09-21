Микаил Джаббаров: 88% выделенных в этом году льготных кредитов приходится на регионы

В рамках государственной поддержки частного сектора Фонд развития предпринимательства при министерстве экономики Азербайджана с начала этого года выделил 1 732 предпринимателям льготные кредиты на сумму 72,1 млн манатов, в том числе на 1 725 малых и средних проектов - 53,4 млн манатов.
Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал на своей странице в Twitter.
По его словам, за счет этих кредитов появилась возможность открыть 1 690 новых рабочих мест.
"71,4% льготных кредитов приходится на аграрный сектор, 28,6% - на производство и переработку различной промышленной продукции и другие сферы, в том числе 88,2% выделенных средств приходится на регионы, 11,8% - на поселки города Баку”,- отметил министр.