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Микаил Джаббаров: 88% выделенных в этом году льготных кредитов приходится на регионы

Микаил Джаббаров: 88% выделенных в этом году льготных кредитов приходится на регионы В рамках государственной поддержки частного сектора Фонд развития предпринимательства при министерстве экономики Азербайджана с начала этого года выделил 1 732 предпринимателям льготные кредиты на сумму 72,1 млн манатов, в том числе на 1 725 малых и средн
Бизнес
21 сентября 2022 г. 14:50
Микаил Джаббаров: 88% выделенных в этом году льготных кредитов приходится на регионы
Микаил Джаббаров

В рамках государственной поддержки частного сектора Фонд развития предпринимательства при министерстве экономики Азербайджана с начала этого года выделил 1 732 предпринимателям льготные кредиты на сумму 72,1 млн манатов, в том числе на 1 725 малых и средних проектов - 53,4 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал на своей странице в Twitter.

По его словам, за счет этих кредитов появилась возможность открыть 1 690 новых рабочих мест.

"71,4% льготных кредитов приходится на аграрный сектор, 28,6% - на производство и переработку различной промышленной продукции и другие сферы, в том числе 88,2% выделенных средств приходится на регионы, 11,8% - на поселки города Баку”,- отметил министр.

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Версия на английском языке Mikayil Jabbarov: Regions received 88% of concessional loans in Azerbaijan in 2022
Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: "Bu il sahibkarlara ayrılan güzəştli kreditlərin 88 %-i regionların payına düşür"

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